NZ vs IND: वेलिंगटन में रहा है भारतीय टीम का दबदबा, जानें दूसरे मैच से पहले अब तक कैसा रहा है ODI रिकॉर्ड?

New Zealand vs India 2nd ODI: टी20 सीरीज जीतने के बाद न्‍यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली है। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 7 नवंबर को वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेला जाएगा। जहां भारत अपनी बढ़त को दोगुनी करने के इरादे से उतरेगा, तो न्‍यूजीलैंड भी वापसी करना चाहेगी। ऐसे में एक बार फिर कड़ा मुकाबला होने की उम्‍मीद है। यहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड मेजबान कीवी टीम से बेहतर रहा है। आइये इस मुकाबले से पहले आपको वेलिंगटन में भारत-न्‍यूजीलैंड के वनडे इंटरनेशनल मैचों के रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।