Virat Kohli Birthday: विराट कोहली के करियर की 5 ऐतिहासिक पारियां, जिन्होंने बदल दी क्रिकेट की दुनिया में उनकी पहचान

विराट कोहली की दूसरी ऐतिहासिक पारी कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में देखने को मिली। 28 फरवरी 2012 को ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 320 रन बनाए थे। भारत को फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इस लक्ष्य को 40 ओवर के भीतर हासिल करना था। भारतीय टीम के सामने चुनौती बेहद कठिन थी। ऐसे में विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने सिर्फ 86 गेंदों में नाबाद 133 रन बना दिए। उनकी पारी में 16 चौके और दो छक्के शामिल थे। इसी मुकाबले में विराट ने लसिथ मलिंगा जैसे खतरनाक गेंदबाज के एक ही ओवर में 24 रन बटोरे। विराट की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 36.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।