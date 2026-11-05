IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बड़ी ट्रेड डील, 4 खिलाड़ियों की हुई अदला-बदली

आईपीएल के पिछले सीजन में खलील अहमद चोटिल हो गए थे। हालांकि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 5 मैच खेले थे। खलील को क्वाड्रिसेप्स में चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होने को मजबूर होना पड़ा था। चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड होने के बाद अब वह एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद में लौट रहे हैं। खलील अहमद को सनराइजर्स हैदराबाद ने 4.8 करोड़ रुपए में टीम में जोड़ा है। खलील अहमद इससे पहले 2018 से 2021 तक हैदराबाद की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।