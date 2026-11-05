ICC ने किया भारतीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज! मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ’ के लिए पाकिस्तानी ऑलराउंडर हुआ नोमिनेट

ICC Player of the Month October 2026: आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेटेड खिलाड़ियों की आज घोषणा हुई, जिसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को यानसन, पाकिस्तान के ऑलराउंडर अराफात मिन्हास और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को अक्टूबर 2026 के लिए 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने 197 रन बनाए थे और नमन धीर ने भी अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया था।