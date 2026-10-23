Asian Para Games 2026: सुमित अंतिल ने जीता गोल्ड, भारत ने जैवलिन थ्रो में तीनों मेडल जीतकर किया क्लीन स्वीप

एशियन पैरा गेम्स में भारतीय दल ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने पिछले हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स 2022 में जीते गए 111 पदकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने अब तक कुल 114 मेडल जीते हैं, जिसमें 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रांज मेडल है। इसके साथ ही भारत ने हांगझोऊ में जीते गए 29 गोल्ड मेडल के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ आंकड़े को भी पार कर लिया है।