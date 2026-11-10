ISSF World Championship: ईशा, मनु भाकर और दिव्या की तिकड़ी का कमाल, 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत को दिलाया गोल्ड

ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। इससे पहले निवेदिता वेलूर नायर ने महिला 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कांस्य पदक जीता। जयपाल मालवीय ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा, रविंदर सिंह, सौरभ चौधरी और अमनप्रीत सिंह की तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। रविंदर सिंह ने इसी स्पर्धा में व्यक्तिगत सिल्वर मेडल भी हासिल किया। वहीं, एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और शांभवी क्षीरसागर ने महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत की पदक तालिका में एक और उपलब्धि जोड़ी।