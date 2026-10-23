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संदीप ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 400m टी64 इवेंट में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, भारत एशियन पैरा गेम्स में 100 मेडल के पार

Asian Para Games: जापान में आयोजित एशियन पैरा गेम्‍स में संदीप ने 400 मीटर टी64 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत 100 मेडल के आंकड़े को पार कर पॉइंट्स टेबल में चौथे स्‍थान पर बना हुआ है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 23 Oct 2026, 9:41 AM IST

Asian Para Games 2026, Sandeep wins Gold Medal

एशियन पैरा गेम्‍स में गोल्‍ड मेडल जीतने का जश्‍न मनाते संदीप। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IndiaSportsHub)

Asian Para Games 2026: भारतीय पैरा एथलीट संदीप ने पुरुषों के 400 मीटर टी64 इवेंट में गोल्ड जीतकर नया टी44 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वहीं, हमवतन अजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही भारत ने शुक्रवार को 2026 एशियन पैरा गेम्स में 100 मेडल के आंकड़े को पार कर लिया है। संदीप ने 52.28 सेकंड में टाइटल जीता और सऊदी अरब की नूर अलसाना के पिछले टी44 वर्ल्ड रिकॉर्ड को आधे सेकंड से ज्‍यादा बेहतर बनाया। वहीं, अजय ने 53.61 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल करके भारत के लिए डबल पोडियम पूरा किया। इन दो मेडल से भारत के कुल पदकों की संख्‍या 102 हो गई है, जिसमें 26 गोल्ड, 33 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके साथ ही भारत मेडल टेली में चौथे स्थान पर बना हुआ है।

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23 Oct 2026, 9:41 AM IST

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