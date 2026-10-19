Para Asian Games 2026: हाथ कटा लेकिन हार नहीं मानी, लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले निषाद कुमार के साथ बचपन में हुआ था दर्दनाक हादसा

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में निषाद का जन्म हुआ और बचपन से ही वह खेल-कूद के शौकीन थे, लेकिन 8 साल की उम्र में चारा काटने वाली मशीन की चपेट में आने से उनका दाहिना हाथ कट गया। इस हादसे ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन निषाद ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। निषाद के पिता रशपाल सिंह एक साधारण किसान हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी भी 'दिव्यांग' महसूस नहीं होने दिया और जब निषाद ने खेल में अपना करियर बनाने की ठानी तब भी उनके माता-पिता ने साथ दिया।