Asian Para Games: पैरा टेबल टेनिस में भारत को पदक, भाविना पटेल ने जीता ब्रांज मेडल

पैरा बैडमिंटन में भारत की मिश्रित एसएल3-एसयू5 जोड़ी प्रमोद भगत और मानसी रामदास ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रमोद भगत और मानसी रामदास ने पदक पक्का कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टरफाइनल में क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की श्रीनावाकुल चनिदा और टीमारोम सिरिपोंग की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने 25 मिनट में सीधे गेमों में 21-15, 21-14 से मुकाबला अपने नाम किया।