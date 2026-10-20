Asian Para Games 2026: भारतीय पैरा-एथलीट दीप्ति जीवनजी ने जीता गोल्ड, जैवलिन थ्रो में प्रदीप कुमार को सिल्वर

इससे पहले आज मंगलवार को एशियन पैरा गेम्स 2026 में भाविना पटेल ने भारत को ब्रांज मेडल दिलाया। भाविना पटेल ने महिलाओं की एकल क्लास 4-5 स्पर्धा के सेमीफाइनल हार के साथ ब्रांज से संतोष करना पड़ा। भाविना पटेल को चीन की चीन की झांग बियान से 0-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी। भाविना को चीन की झांग बियान के खिलाफ 7-11, 5-11, 7-11 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भाविना का एकल स्पर्धा में सफर समाप्त हो गया।