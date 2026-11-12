IND vs AFG, U19 Asia Cup Semi-Final: भारत ने अफगानिस्तान को हराया, अब फाइनल में पाकिस्तान से होगा सामना

अफगानिस्तान से जीत के लिए मिले 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत अंडर-19 टीम की ओर से कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने यूएई के गेंदबाजों को खासा परेशान किया। दोनों की शानदार बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुरुआती 10 ओवर में दोनों ने मिलकर 63 रन कूट डाले। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी हुई। भारतीय अंडर-19 टीम को पहला झटका आर्यवीर सहवाग के तौर पर लगा। आर्यवीर सहवाग 57 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के संग 51 रन बनाकर आउट हुए।