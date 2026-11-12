IND vs NZ 4th ODI Weather Report: क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, बगैर रुकावट खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे, जानें माउंट माउंगानुई के मौसम का हाल

India vs New Zealand 4th ODI Weather Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच वनडे मैचों की सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। शुरुआती तीन में से दो जीत के साथ इस सीरीज में भारत ने 2-0 से बढ़त बना रखी है। इन तीनों ही मुकाबलों में ही बारिश ने खलल डाली है। पहले दो मैच ओवर में कटौती की गई, जबकि तीसरा मैच बगैर कोई गेंद फेंके ही बारिश से रद्द हो गया। ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में सवाल होगा कि क्या माउंट माउंगानुई में होने वाले चौथे वनडे में भी कहीं बारिश तो खलल नहीं डालेगी। आइये आपको इस मैच से पहले माउंट माउंगानुई के मौसम का ताजा हाल बताते हैं।