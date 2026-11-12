न्यूजीलैंड क्रिकेट ने गुरुवार को जानकारी दी कि ब्रेट रैंडेल को भारत के खिलाफ चौथे और पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम में पहली बार इंटरनेशनल कॉल मिला है। 31 वर्षीय के इस अनकैप्ड पेसर ने हाल ही में डर्बीशायर के साथ काउंटी चैंपियनशिप सीजन खेला है। वह इसी साल मार्च में पांच गेंदों पर पांच विकेट लेकर दुनिया भर में तहलका मचा चुके हैं। उम्मीद है कि वह इस सीरीज में डेब्यू करेंगे। उनके साथ ही पांचवें मैच के लिए जोश क्लार्कसन को भी बुलाया गया है। क्लार्कसन, जिन्होंने छह वनडे में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है, आखिरी बार इस साल अप्रैल में बांग्लादेश के खिलाफ नेशनल टीम के लिए खेले थे।