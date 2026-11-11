PAK vs SL 1st Test: धनंजय डी सिल्वा और कुसल मेंडिस के शतकों से श्रीलंका मजबूत, पाकिस्तान से सिर्फ 30 रन पीछे

बता दें कि श्रीलंका ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी आगे बढ़ाते हुए बेहद खराब शुरुआत की थी। टीम ने सिर्फ 12 रन के भीतर अपने दो विकेट गंवा दिए थे। श्रीलंका के ओपनर पसिंदु सूरियाबंदर बिना खाता खोले आउट हो गए थे, वहीं दिनेश चांडीमल को एक रन पर आउट हो गए थे। इसके बाद लाहिरू उदारा और कामिंदु मेंडिस ने 53 रनों की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि ओपनर लाहिरू उदारा को 42 रन पर आउट हो गए थे। इस तरह 16.5 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 65/3 हो गया था। इसके बाद श्रीलंका ने शानदार वापसी की और डी सिल्वा तथा कुसल मेंडिस की बेहतरीन पारियों की बदौलत मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।