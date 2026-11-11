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PAK vs SL 1st Test: धनंजय डी सिल्वा और कुसल मेंडिस के शतकों से श्रीलंका मजबूत, पाकिस्तान से सिर्फ 30 रन पीछे

रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन धनंजय डी सिल्वा और कुसल मेंडिस ने शानदार शतक जड़े। श्रीलंका ने 404/4 रन बना लिए हैं और टीम पाकिस्तान के पहली पारी के स्कोर से सिर्फ 30 रन पीछे है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 11 Nov 2026, 6:37 PM IST

Dhananjaya de Silva latest

श्रीलंकाई बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा। (Photo- X/@OfficialSLC)

Pakistan vs Sri Lanka 1st Test: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बुधवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खराब रोशनी के कारण तीसरे दिन का खेल समय से पहले समाप्त करना पड़ा। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 102 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 404 रन बना लिए थे। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के पहली पारी के स्कोर से सिर्फ 30 रन पीछे थी। धनंजय डी सिल्वा 167 रन और कप्तान कुसल मेंडिस 117 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाज चौथे दिन अपनी पारी आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 434 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी थी।

कुसल मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा की शानदार बल्लेबाजी

श्रीलंका की टीम चौथे दिन, कल (मंगलवार) के स्कोर 114/3 से आगे खेलने के लिए मैदान उतरी। कामिंदु मेंडिस और धनंजय डी सिल्वा ने बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 151 गेंद में 90 रनों की साझेदारी की। कामिंदु मेंडिस कल के स्कोर में 18 रन और जोड़कर आउट हो गए। कामिंदु मेंडिस ने 131 गेंद में 58 रन की पारी खेली। कामिंदु मेंडिस के टेस्ट करियर का यह 7वां अर्धशतक है।

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इसके बाद धनंजय डी सिल्वा का साथ देने के लिए कप्तान कुसल मेंडिल आए। दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को खासा परेशान किया और 5वें विकेट के लिए अपनी साझेदारी को 249 रन तक पहुंचाया। धनंजय और कुसल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 102वें ओवर में श्रीलंका को 404 रन के पार पहुंचा दिया। अब मेहमान टीम पाकिस्तान के पहली पारी के 434 रन के स्कोर के करीब पहुंच गई है। खराब रोशनी के कारण तीसरे दिन का खेल समाप्त करने तक धनंजय डी सिल्वा जहां 167 रन बनाकर नाबाद हैं, वहीं श्रीलंकाई कप्तान ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा किया। कुसल मेंडिस 117 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।

श्रीलंका की शुरुआत रही थी खराब

बता दें कि श्रीलंका ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी आगे बढ़ाते हुए बेहद खराब शुरुआत की थी। टीम ने सिर्फ 12 रन के भीतर अपने दो विकेट गंवा दिए थे। श्रीलंका के ओपनर पसिंदु सूरियाबंदर बिना खाता खोले आउट हो गए थे, वहीं दिनेश चांडीमल को एक रन पर आउट हो गए थे। इसके बाद लाहिरू उदारा और कामिंदु मेंडिस ने 53 रनों की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि ओपनर लाहिरू उदारा को 42 रन पर आउट हो गए थे। इस तरह 16.5 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 65/3 हो गया था। इसके बाद श्रीलंका ने शानदार वापसी की और डी सिल्वा तथा कुसल मेंडिस की बेहतरीन पारियों की बदौलत मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

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