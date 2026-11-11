इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, जैकब बेथेल घुटने की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से पहले इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने एक इंटरव्यू में बीबीसी से बातचीत में जैकब बेथेल की चोट पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, 'जैकब के लिए यह निराशाजनक है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं जानता हूं कि वह कितनी मेहनत करता है और खुद को फिट करने के लिए उसने कितने प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं होगी और वह बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं रहेगा।'