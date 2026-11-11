इंग्लैंड ए के खिलाफ इंडिया ए महिला टीम का ऐलान, तीनों फॉर्मेट के लिए चुनी गईं टीमें

महिला क्रिकेटर अनुष्का शर्मा अन्य भारतीय खिलाड़ी के साथ (File Photo- IANS)
India A squads announced: इंग्लैंड-ए के खिलाफ आगामी ऑल-फॉर्मेट सीरीज के लिए इंडिया-ए टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस सीरीज में तीन टी20, तीन वनडे और एक मल्टी-डे मुकाबला खेला जाएगा। टी20 सीरीज के मुकाबले पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि वनडे और मल्टी-डे मुकाबले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होंगे।
इंग्लैंड-ए के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम की कप्तान अनुष्का शर्मा हैं, जबकि उप-कप्तान मिन्नू मणि को बनाया गया है। मल्टी-डे मुकाबले के लिए इंडिया ए टीम की कप्तानी मिन्नू मणि को सौंपी गई है, जबकि तेजल हसबनीस उप-कप्तान की भूमिका में नजर आएंगी।
वृंदा दिनेश, तनिषा सिंह, सानिका चालके, अनुष्का शर्मा (कप्तान), निकी प्रसाद, जी कमलिनी (विकेट-कीपर), शिप्रा गिरि (विकेट-कीपर), मिन्नू मणि (उप-कप्तान), अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, मोनिका पटेल और काश्वी गौतम।
वृंदा दिनेश, तनिषा सिंह, प्रिया पुनिया, अनुष्का शर्मा (कप्तान), निकी प्रसाद, जी कमलिनी (विकेट-कीपर), शिप्रा गिरि (विकेट-कीपर), मिन्नू मणि (उप-कप्तान), तेजल हसबनीस, श्रेयंका पाटिल, अमीषा बहुखंडी, शबनम शकील, साइमा ठाकोर, अक्षिता भगत और काश्वी गौतम।
शुभा सतीश, प्रिया पुनिया, तनिषा सिंह, पूर्वजा वेर्लेकर, हेनरिएटा परेरा, तेजल हसबनीस (उप-कप्तान), शिप्रा गिरि (विकेट-कीपर), उमा छेत्री (विकेट-कीपर), मिन्नू मणि (कप्तान), श्रेयंका पाटिल, साइमा ठाकोर, अक्षिता भगत, अमीषा बहुखंडी, हैप्पी कुमारी और शबनम शकील।
भारत दौरे पर इंग्लैंड-ए महिला क्रिकेट टीम इंडिया-ए से टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर, दूसरा 3 दिसंबर और तीसरा 5 दिसंबर को खेलेगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 8 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा 14 दिसंबर को आयोजित होगा। इंग्लैंड-ए महिला क्रिकेट टीम इस दौरे पर इंडिया-ए टीम से 19 दिसंबर से मल्टी डे मैच खेलेगी।
|मैच
|दिन
|तारीख
|समय (IST)
|मुकाबला
|वेन्यू
|1
|सोमवार
|30 नवंबर 2026
|दोपहर 1:00 बजे
|पहला टी20
|पुणे
|2
|गुरुवार
|3 दिसंबर 2026
|शाम 6:00 बजे
|दूसरा टी20
|पुणे
|3
|शनिवार
|5 दिसंबर 2026
|शाम 6:00 बजे
|तीसरा टी20
|पुणे
|4
|मंगलवार
|8 दिसंबर 2026
|सुबह 9:00 बजे
|पहला वनडे
|मुंबई
|5
|शुक्रवार
|11 दिसंबर 2026
|दोपहर 2:00 बजे
|दूसरा वनडे
|मुंबई
|6
|सोमवार
|14 दिसंबर 2026
|दोपहर 2:00 बजे
|तीसरा वनडे
|मुंबई
|7
|शनिवार
|19 दिसंबर 2026
|सुबह 9:30 बजे
|मल्टी-डे मैच
|मुंबई
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