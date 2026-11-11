Syed Mushtaq Ali Trophy के लिए सौराष्ट्र की टीम घोषित, जयदेव उनादकट फिर बने कप्तान

Saurashtra Squad for Syed Mushtaq Ali Trophy: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सौराष्ट्र की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट पर फिर भरोसा जताते हुए एक बार फिर कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम में दो विकेट-कीपर हरविक देसाई और हरवंश सिंह पांगलिया को जगह दी गई है। हरवंश सिंह पांगलिया इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रहे हैं। सौराष्ट्र की टीम में कप्तान जयदेव उनादकट के अलावा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया, ऑलराउंडर प्रेरक मांकड़, पार्थ भुट और क्रेंस फुलेत्रा शामिल हैं।