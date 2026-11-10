SMAT Winners: फाइनल में टूट चूका है इन 6 टीमों का सपना, जानें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किसका रहा है दबदबा

इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर तिलक वर्मा के नाम है, जिन्होंने 2024 के संस्करण में मेघालय के खिलाफ 151 रन की पारी खेली थी, जबकि सबसे छोटा स्कोर त्रिपुरा के नाम दर्ज है, जिसने 2009 के संस्करण में झारखंड के खिलाफ सिर्फ 30 रन बनाए थे। टीम का हाई स्कोर बड़ौदा के नाम दर्ज है, जिसने साल 2025 में सिक्किम के खिलाफ 249 रन बनाए थे। कर्नाटक लगातार 15 मैच जीतकर रिकॉर्ड बना चुकी है, तो वहीं लगातार सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड जम्मू-कश्मीर के नाम है, जिसके साथ 22 बार ऐसा हुआ है।