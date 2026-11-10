SMAT Winners: फाइनल में टूट चूका है इन 6 टीमों का सपना, जानें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किसका रहा है दबदबा

ईशान किशन (फोटो- BCCI Domestic)
Syed Mushtaq Ali Trophy Winners: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के एलीट ग्रुप की शुरुआत 14 नवंबर से होगी, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके लिए 8 ग्रुप्स बनाई गई हैं और हर ग्रुप में आठ टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप से टॉप की दो टीमें सुपर लीग स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी। सुपर लीग स्टेज में चार-चार टीमों को जगह मिलेगी और वहां भी दो ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप की विजेता टीम फाइनल मुकाबले में भिड़ेगी।
इस घरेलू टी20 लीग की सबसे सफल टीम तमिलनाडु है, जिसने तीन बार खिताब जीता है, जबकि बड़ौदा, कर्नाटक, गुजरात और मुंबई दो-दो बार चैंपियन रही हैं। बड़ौदा और पंजाब ऐसी टीमें हैं, जो पांच बार फाइनल खेल चुकी हैं, जबकि तमिलनाडु ने चार बार खिताबी मुकाबला खेला है और सिर्फ एक बार उसे हार मिली है। गुजरात और मुंबई की टीम कभी भी फाइनल नहीं हारी हैं।
हालांकि, इस टूर्नामेंट में ऐसी भी टीमें हैं, जो फाइनल में पहुंचने के बावजूद कभी जीत नहीं पाई हैं। मध्य प्रदेश ने दो बार खिताबी मुकाबला खेला है और दोनों बार उसे हार मिली है, जबकि हैदराबाद, सेंट्रल जोन, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा भी एक-एक बार फाइनल खेलने के बावजूद खिताब नहीं जीत पाए हैं। पश्चिम बंगाल, ईस्ट जोन, दिल्ली और झारखंड की टीमें एक-एक बार फाइनल खेली हैं और जीतने में सफल रही हैं।
इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर तिलक वर्मा के नाम है, जिन्होंने 2024 के संस्करण में मेघालय के खिलाफ 151 रन की पारी खेली थी, जबकि सबसे छोटा स्कोर त्रिपुरा के नाम दर्ज है, जिसने 2009 के संस्करण में झारखंड के खिलाफ सिर्फ 30 रन बनाए थे। टीम का हाई स्कोर बड़ौदा के नाम दर्ज है, जिसने साल 2025 में सिक्किम के खिलाफ 249 रन बनाए थे। कर्नाटक लगातार 15 मैच जीतकर रिकॉर्ड बना चुकी है, तो वहीं लगातार सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड जम्मू-कश्मीर के नाम है, जिसके साथ 22 बार ऐसा हुआ है।
साल 2025 में ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने हरियाणा को हराकर खिताब जीता था। दोनों टीमें पहली बार फाइनल में पहुंची थीं।
|टीम
|विजेता
|उपविजेता
|आखिरी फाइनल
|तमिलनाडु
|3
|1
|2021-22
|बड़ौदा
|2
|3
|2023-24
|कर्नाटक
|2
|1
|2021-22
|गुजरात
|2
|0
|2014-15
|मुंबई
|2
|0
|2024-25
|पंजाब
|1
|4
|2023-24
|महाराष्ट्र
|1
|1
|2018-19
|उत्तर प्रदेश
|1
|1
|2015-16
|बंगाल
|1
|0
|2010-11
|ईस्ट जोन
|1
|0
|2016-17
|दिल्ली
|1
|0
|2017-18
|झारखंड
|1
|0
|2025-26
|मध्य प्रदेश
|0
|2
|2024-25
|हैदराबाद
|0
|1
|2009-10
|सेंट्रल जोन
|0
|1
|2016-17
|राजस्थान
|0
|1
|2017-18
|हिमाचल प्रदेश
|0
|1
|2022-23
|हरियाणा
|0
|1
|2025-26
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल