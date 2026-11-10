IND vs NZ 3rd ODI: तीसरे वनडे का बदला समय, 40 ओवर्स का होगा मुकाबला, जानें पूरी डिटेल्स

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं। टीम इंडिया सिर्फ एक बार यहां जीत हासिल कर पाई है, जबकि 6 में हुए हार झेलनी पड़ी है और 2022 में एक मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था। यहां अब तक 61 वनडे मैच खेले गए हैं और 25 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को जीत मिली है, तो बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने 32 बार जीत हासिल की है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 229 रन है और दूसरे पारी में औसतन 200 रन ही बनते हैं। हालांकि इसी मैदान पर वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 363 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। यही नहीं हैमिल्टन में ही न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 रन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया था।