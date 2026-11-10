IND vs NZ 3rd ODI: क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज! 12 घंटे के बाद हैमिल्टन में रुकी बारिश, लेकिन तूफान की चेतावनी

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन में कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। उससे पहले बीसीसीआई ने क्रिकेट फैंस को खुशखबरी दी है। पिछले 12 घंटे से हैमिल्टन में बारिश हो रही थी, लेकिन मैच से कुछ देर पहले बारिश रुक गई। इसके अलावा, ग्राउंड पर भी कवर्स नहीं हैं। हालांकि पिच को जरूर ढका गया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि हैमिल्टन में थंडरस्टॉर्म की चेतावनी मिली है और आसमान में बादल अभी भी मंडरा रहे हैं।