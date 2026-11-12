एशिया कप U19 में सर्वाधिक रन से लेकर औसत तक, हर मामले में नंबर-1 वीरेंद्र सहवाग का बेटा, सिर्फ 10 रन बनाते ही तोड़ देगा वैभव सूर्यवंशी का बड़ा रिकॉर्ड

आर्यवीर सहवाग। (इनसेट में वैभव सूर्यवंशी) -फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/CricCrazyJohns
Afghanistan U19 vs India U19 Semi Final: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। गुरुवार 12 नवंबर को अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग पर टिकी होंगी। जबकि आर्यवीर सहवाग की नजर वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू के पिछले एशिया कप अंडर-19 में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड पर टिकी होंगी। 12 रन बनाते ही वह एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन के वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, वहीं, 25 रन बनाते ही वह अभिज्ञान कुंडू को पीछे छोड़ देंगे। इतना ही नहीं आर्यवीर के पास इस टूर्नामेंट के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष भारतीय बनने का भी मौका है। हालांकि इसके लिए उन्हें पिछले पारी की तरह ही एक और बड़ी पारी खेलनी होगी।
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|सीजन
|1
|समीर मिन्हास
|पाकिस्तान
|5
|471
|157.00
|117.45
|2
|1
|2025/26
|2
|सामी असलम
|पाकिस्तान
|5
|461
|115.25
|87.14
|2
|2
|2012
|3
|सामी असलम
|पाकिस्तान
|5
|379
|75.80
|91.76
|2
|2
|2013/14
|4
|अशिकुर रहमान शिबली
|बांग्लादेश
|5
|378
|126.00
|84.37
|2
|2
|2023/24
|5
|उन्मुक्त चंद
|भारत
|5
|370
|74.00
|75.35
|2
|0
|2012
|6
|शहजैब खान
|पाकिस्तान
|4
|336
|84.00
|94.64
|2
|0
|2024/25
|7
|यशस्वी जायसवाल
|भारत
|4
|318
|79.50
|81.95
|1
|2
|2018/19
|8
|एचजे राणा
|भारत
|5
|283
|56.60
|96.25
|1
|2
|2016/17
|9
|एए कुंडू
|भारत
|5
|276
|138.00
|142.26
|1
|0
|2025/26
|10
|सौम्य सरकार
|बांग्लादेश
|3
|275
|91.66
|117.02
|1
|0
|2012
|11
|अहमद हुसैन
|पाकिस्तान
|5
|268
|67.00
|89.03
|1
|2
|2025/26
|12
|वैभव सूर्यवंशी
|भारत
|5
|261
|52.20
|182.51
|1
|1
|2025/26
|13
|आर्यवीर सहवाग
|भारत
|4*
|252
|126.00
|96.92
|1
|1
|2026/27
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|1
|आर्यवीर सहवाग
|भारत
|3
|252
|126.00
|96.92
|1
|1
|2
|अहसान अल मुमिन
|बांग्लादेश
|3
|234
|117.00
|100.42
|1
|1
|3
|उस्मान खान
|पाकिस्तान
|3
|174
|87.00
|98.30
|1
|0
|4
|फैसल रहीमी
|अफगानिस्तान
|3
|116
|58.00
|82.85
|0
|1
|5
|अयान मिस्बाह
|UAE
|3
|115
|57.50
|66.86
|0
|1
|6
|एस. वेकुनागोडा
|श्रीलंका
|3
|115
|57.50
|87.78
|0
|1
|7
|अहमद खुदादाद
|UAE
|3
|114
|38.00
|83.21
|0
|1
|8
|सुभान जखैल
|अफगानिस्तान
|3
|111
|55.50
|94.06
|1
|0
|9
|अर्जुन राजपूत
|भारत
|3
|111
|55.50
|123.33
|1
|0
|10
|हमजा जहूर
|पाकिस्तान
|3
|111
|111.00
|96.52
|1
|0
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|1
|समीर मिन्हास (पाकिस्तान)
|5
|471
|157.00
|117.45
|2
|1
|2
|एए कुंडू (भारत)
|5
|276
|138.00
|142.26
|1
|0
|3
|अहमद हुसैन (पाकिस्तान)
|5
|268
|67.00
|89.03
|1
|2
|4
|वैभव सूर्यवंशी (भारत)
|5
|261
|52.20
|182.51
|1
|1
|5
|अयान मिस्बाह (UAE)
|3
|243
|81.00
|99.18
|1
|1
|6
|आरोन जॉर्ज (भारत)
|4
|228
|76.00
|104.10
|0
|3
|7
|जवाद अबरार (बांग्लादेश)
|4
|224
|74.66
|97.81
|0
|2
|8
|वीएम मल्होत्रा (भारत)
|5
|156
|39.00
|109.09
|0
|2
|9
|फैसल शिनोजादा (अफगानिस्तान)
|3
|155
|51.66
|89.59
|1
|0
|10
|वेदांत त्रिवेदी (भारत)
|5
|144
|36.00
|81.81
|0
|1
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल