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एशिया कप U19 में सर्वाधिक रन से लेकर औसत तक, हर मामले में नंबर-1 वीरेंद्र सहवाग का बेटा, सिर्फ 10 रन बनाते ही तोड़ देगा वैभव सूर्यवंशी का बड़ा रिकॉर्ड

Afg vs Ind U19 Semi Final: अंडर-19 एशिया कप में आज गुरुवार को भारत और अफगानिस्‍तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग के पास वैभव सूर्यवंशी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। आर्यवीर सिर्फ 10 रन बनाते ही वैभव सूर्यवंशी के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 12 Nov 2026, 11:03 AM IST

Afg vs Ind U19 Semi Final, Aaryavir Sehwag and Vaibhav Sooryavanshi,

आर्यवीर सहवाग। (इनसेट में वैभव सूर्यवंशी) -फाइल फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricCrazyJohns

Afghanistan U19 vs India U19 Semi Final: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। गुरुवार 12 नवंबर को अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और अफगानिस्‍तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग पर टिकी होंगी। जबकि आर्यवीर सहवाग की नजर वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू के पिछले एशिया कप अंडर-19 में सबसे ज्‍यादा रन बनाने के रिकॉर्ड पर टिकी होंगी। 12 रन बनाते ही वह एक एडिशन में सबसे ज्‍यादा रन के वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, वहीं, 25 रन बनाते ही वह अभिज्ञान कुंडू को पीछे छोड़ देंगे। इतना ही नहीं आर्यवीर के पास इस टूर्नामेंट के एक एडिशन में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले शीर्ष भारतीय बनने का भी मौका है। हालांकि इसके लिए उन्‍हें पिछले पारी की तरह ही एक और बड़ी पारी खेलनी होगी।

अंडर-19 एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीटीममैचरनऔसतस्ट्राइक रेट10050सीजन
1समीर मिन्हासपाकिस्तान5471157.00117.45212025/26
2सामी असलमपाकिस्तान5461115.2587.14222012
3सामी असलमपाकिस्तान537975.8091.76222013/14
4अशिकुर रहमान शिबलीबांग्लादेश5378126.0084.37222023/24
5उन्मुक्त चंदभारत537074.0075.35202012
6शहजैब खानपाकिस्तान433684.0094.64202024/25
7यशस्वी जायसवालभारत431879.5081.95122018/19
8एचजे राणाभारत528356.6096.25122016/17
9एए कुंडूभारत5276138.00142.26102025/26
10सौम्य सरकारबांग्लादेश327591.66117.02102012
11अहमद हुसैनपाकिस्तान526867.0089.03122025/26
12वैभव सूर्यवंशीभारत526152.20182.51112025/26
13आर्यवीर सहवागभारत4*252126.0096.92112026/27

U19 Asia Cup 2026: एशिया कप में आज भारत-पाकिस्तान के मुकाबले, दोनों जीते तो फिर फाइनल में होगी चिरप्रतिद्वंद्वियों की महाभिड़ंत, जानें कब-कहां खेले जाएंगे मैच

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U19 Asia Cup 2026 Live Streaming

अंडर-19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीटीममैचरनऔसतस्ट्राइक रेट10050
1आर्यवीर सहवागभारत3252126.0096.9211
2अहसान अल मुमिनबांग्लादेश3234117.00100.4211
3उस्मान खानपाकिस्तान317487.0098.3010
4फैसल रहीमीअफगानिस्तान311658.0082.8501
5अयान मिस्बाहUAE311557.5066.8601
6एस. वेकुनागोडाश्रीलंका311557.5087.7801
7अहमद खुदादादUAE311438.0083.2101
8सुभान जखैलअफगानिस्तान311155.5094.0610
9अर्जुन राजपूतभारत311155.50123.3310
10हमजा जहूरपाकिस्तान3111111.0096.5210

अंडर-19 एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीमैचरनऔसतस्ट्राइक रेट10050
1समीर मिन्हास (पाकिस्तान)5471157.00117.4521
2एए कुंडू (भारत)5276138.00142.2610
3अहमद हुसैन (पाकिस्तान)526867.0089.0312
4वैभव सूर्यवंशी (भारत)526152.20182.5111
5अयान मिस्बाह (UAE)324381.0099.1811
6आरोन जॉर्ज (भारत)422876.00104.1003
7जवाद अबरार (बांग्लादेश)422474.6697.8102
8वीएम मल्होत्रा (भारत)515639.00109.0902
9फैसल शिनोजादा (अफगानिस्तान)315551.6689.5910
10वेदांत त्रिवेदी (भारत)514436.0081.8101
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