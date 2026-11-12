भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले फिट घोषित हुए ऋषभ पंत

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि ऋषभ पंत को मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा बनने वाली इस जरूरी सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, पंत को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मेडिकल क्लियरेंस मिल गया है और अब वह भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध हैं। पंत 12 नवंबर को टीम इंडिया में शामिल होने के लिए वेलिंगटन के लिए उड़ान भरेंगेगे। डब्‍ल्‍यूटीसी टेस्ट सीरीज से पहले उनकी वापसी भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।