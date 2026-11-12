NZ vs IND 4th ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार होगा ऐसा कारनामा, विराट कोहली के नाम दर्ज होगा बड़ा रिकॉर्ड!

Virat Kohli Batting Stats vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर 13 नवंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी संभालेंगे, जबकि ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस अहम मुकाबले में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि वह एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने की दहलीज पर हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें महज 22 रनों की जरूरत है।