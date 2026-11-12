NZ vs IND 4th ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार होगा ऐसा कारनामा, विराट कोहली के नाम दर्ज होगा बड़ा रिकॉर्ड!

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। (Photo- IANS)
Virat Kohli Batting Stats vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर 13 नवंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी संभालेंगे, जबकि ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस अहम मुकाबले में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि वह एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने की दहलीज पर हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें महज 22 रनों की जरूरत है।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 39 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 1978 रन बनाए हैं। वह पहले से ही इस प्रारूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। हालांकि, चौथे वनडे में यदि कोहली 22 रन और बना लेते हैं, तो वह वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। आपको बता दें कि विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक 7 शतक लगाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 154 रन रहा है।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|विराट कोहली (भारत)
|39
|38
|1978
|154*
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|51
|50
|1971
|141*
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|42
|41
|1750
|186*
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|47
|45
|1568
|113*
|सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
|47
|45
|1519
|140
|जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|45
|44
|1449
|111
|मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया)
|39
|39
|1362
|110
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|50
|45
|1326
|116
|तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)
|39
|35
|1308
|116
|डेविड बून (ऑस्ट्रेलिया)
|39
|38
|1305
|100
|डीन जोंस (ऑस्ट्रेलिया)
|27
|27
|1301
|107
|इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान)
|45
|42
|1283
|137*
|सईद अनवर (पाकिस्तान)
|32
|32
|1260
|113*
|मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया)
|29
|28
|1258
|181*
|एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)
|43
|41
|1246
|128
विराट कोहली मौजूदा वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने सीरीज के तीन मैचों की दो पारियों में कुल 81 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 139.65 और बल्लेबाजी औसत 40.50 रहा है। इस सूची में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल उनसे आगे हैं। मिचेल ने तीन वनडे मुकाबलों की दो पारियों में कुल 83 रन बनाए हैं। ऐसे में चौथे वनडे में कोहली के पास न सिर्फ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने, बल्कि सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने का भी मौका होगा।
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