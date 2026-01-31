‘विस्तार से चर्चा करने के बाद…’ केंद्रीय बजट 2026 से पहले यूपी कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान

Union Budget 2026: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर कहा, "…केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी वर्गों, सभी ट्रेड के लोगों से विस्तृत चर्चा करने के बाद, सभी राज्यों का मत लेने के बाद जो बजट बनाया है वह निश्चित रूप से हम सभी की आकांक्षा और अपेक्षा को संतुष्ट करेगा। उत्तर प्रदेश को पहले से ही स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट्स में काफी पैसा मिला है, हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट उत्तर प्रदेश को लेकर काफी अच्छा होगा।"