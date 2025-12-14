Prayagraj: बिजली विभाग का ‘डिजिटल तड़का’, 25 हजार एलईडी लाइटों से जगमगाएगा तंबुओं का शहर

इस बार तंबुओं के नगर को दूधिया रोशनी से जगमगाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 25 हजार से अधिक LED लाइटें पूरे मेला क्षेत्र को रोशन करेंगी। तंबुओं का पूरा नगर रात के अंधेरे को दिन की तरह रोशन करता नजर आएगा। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 हजार से अधिक बिजली के खंभे और 25 से अधिक पावर ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। चीफ इंजीनियर ने बताया कि इस बार पिछले माघ मेले की तुलना में कहीं अधिक सोलर लाइटों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।