UPPSC के खिलाफ प्रयागराज में छात्रों का महाआंदोलन शुरू, आयोग पर लगा रहे बड़ा आरोप

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर रहा, जिससे छात्रों में भ्रम और असंतोष बढ़ रहा है। खास तौर पर आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा के कटऑफ और प्राप्तांकों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीसीएस प्री-2025 परीक्षा के परिणाम में नियमों के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्रों ने आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है।