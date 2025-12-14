मुस्लिम युवक ने की मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की तारीफ, कहा- योगी सरकार की वजह से…

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ एक मुस्लिम युवक ने की। दरअसल, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उस युवक ने अपनी शादी रचाई। जिसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की। सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज परिसर में हुए इस आयोजन में एक ही मंडप के नीचे 284 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। शहनाइयों की गूंज के बीच हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जोड़ों ने अपने-अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया। इस आयोजन में दूल्हा बना मोहम्मद ताहिर ने भी अपनी शादी की।