‘विपक्ष बताए घुसपैठियों के साथ हैं या उनके खिलाफ’, साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्या कहा?

Sadhvi Niranjan Jyoti News: भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष घुसपैठियों के पक्ष में है। जानिए, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्या कहा?

लखनऊ

Dec 13, 2025

Sadhvi Niranjan Jyoti News: BJP नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष घुसपैठियों के पक्ष में खड़ा है। भारत के संसाधन पर यहां के नागरिकों का अधिकार है। घुसपैठिए इस अधिकार को छीनते रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष बताए कि वे घुसपैठिए के पक्ष में हैं या फिर उनके खिलाफ हैं।

14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली

BJP नेता का यह बयान उस वक्त आया है जब वोट चोरी और SIR के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में विशाल रैली करने जा रही है। इस रैली में इंडी अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है।

'विपक्ष बताए घुसपैठियों के साथ हैं या उनके खिलाफ'

इस रैली को लेकर BJP नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, '' SIR को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ उनके अपने कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन ना लेने को कहा था, फिर भी वे खुद इसे लगवाने के लिए लाइन में खड़े थे। मैं बस इतना कहूंगी कि विपक्ष को यह साफ करना चाहिए कि वे घुसपैठियों के साथ हैं या उनके खिलाफ।''

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्या कहा?

उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर BJP नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, '' मैं संगठन पर्व में हिस्सा लेने आई हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी संवैधानिक तरीके से चुनाव करवाती है। मैं उस उत्सव में हिस्सा लेने आई हूं। उन्होंने कहा कि संगठन तय करता है कि क्या करना है। संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया चल रही है। मैं संगठनात्मक चुनावों में हिस्सा लेने आई हूं। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी की सिपाही हूं।''

13 Dec 2025 04:50 pm

