‘विपक्ष बताए घुसपैठियों के साथ हैं या उनके खिलाफ’, साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर क्या कहा?

इस रैली को लेकर BJP नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, '' SIR को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ उनके अपने कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन ना लेने को कहा था, फिर भी वे खुद इसे लगवाने के लिए लाइन में खड़े थे। मैं बस इतना कहूंगी कि विपक्ष को यह साफ करना चाहिए कि वे घुसपैठियों के साथ हैं या उनके खिलाफ।''