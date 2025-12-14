UP भाजपा को नया अध्यक्ष, पंकज चौधरी ने चार सेट में नामांकन कर तय किया नेतृत्व

UP BJP New President: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नया नेतृत्व मिलने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित संगठन पर्व के तहत उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पंकज चौधरी ने कुल चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन की अंतिम तिथि तक उनके अलावा किसी अन्य नेता द्वारा नामांकन न किए जाने से यह तय हो गया है कि वे सर्वसम्मति से यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से मंगलवार को किए जाने की संभावना है।