यूपी के पंचायत चुनाव में भी मिलेगा NOTA का ऑप्शन? हाईकोर्ट ने जारी किया यह आदेश

यूपी के पंचायत चुनाव में भी NOTA का ऑप्शन होगा या नहीं, इस मामले में कोर्ट की तरफ से अपडेट आया है। इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर एक जनहित याचिका में पंचायत चुनावों से जुड़े मतदान प्रक्रिया में बदलाव की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह शहरी निकाय और अन्य चुनावों में मतदाताओं को नोटा (None of the Above) का विकल्प दिया जाता है, उसी तरह पंचायत चुनावों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अभी सिर्फ शहरी निकाय और अन्य चुनावों में NOTA का ऑप्शन दिया जाता है। इसलिए इस बात की मांग की जा रही है कि पंचायत चुनाव में भी NOTA का ऑप्शन दिया जाए। याचिका सुनील कुमार मौर्या की ओर से दाखिल की गई है।