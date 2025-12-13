Vande Bharat से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, यात्रा के दौरान परोसे जाएंगे क्षेत्रीय लजीज व्यंजन



केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टिकट बुकिंग सिस्टम में सुधार करने पर जोर दिया। साथ ही फर्जी पहचान पत्र से टिकट बुकिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की समीक्षा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक फर्जी यूजर आईडी का पता लगाने और यूजर की पहचान वेरीफाई करने के लिए सख्त सिस्टम अमल में लाया गया है। जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इन सुधारों से पहले IRCTC के वेबसाइट पर रोजाना करीब 1 लाख नए यूजर आईडी बना रहे थे जो अब घटकर मात्र 5000 रह गई है। इस कार्रवाई से रेलवे को काफी फायदा हुआ है। लगभग 3 करोड़ फर्जी अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। जिससे रेलवे और साथ ही यात्रियों को भी फायदा हुआ है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 2.7 करोड़ यूजर आईडी को अस्थायी रूप बंद भी किया गया।