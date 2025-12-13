यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, एक साथ 5 IAS और 4 PCS अफसरों का तबादला

देवी प्रसाद पाल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद से हटाकर चित्रकूट का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। टी.के. शिबु को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के विशेष सचिव पद के साथ-साथ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव रेशम के साथ निदेशक रेशम की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।