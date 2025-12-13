यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, एक साथ 5 IAS और 4 PCS अफसरों का तबादला

योगी सरकार का बड़ा फैसला: 5 IAS और 4 PCS अफसरों का ट्रांसफर (इमेज सोर्स: एक्स)
UP Government Officers Transfer: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में शनिवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। योगी सरकार ने एक साथ 5 IAS और 4 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, जिससे कई जिलों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। अचानक हुए इन तबादलों को सरकार की प्रशासनिक सख्ती और कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
लिस्ट में आईएएस अधिकारी प्रेरणा शर्मा का नाम सबसे पहले है। प्रेरणा शर्मा को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से हटाकर अब विशेष सचिव उद्योग और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी बनाया गया है। वहीं, राजेश कुमार का चित्रकूट के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) पद पर किया गया तबादला रद्द कर दिया गया है।
देवी प्रसाद पाल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद से हटाकर चित्रकूट का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। टी.के. शिबु को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के विशेष सचिव पद के साथ-साथ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव रेशम के साथ निदेशक रेशम की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं पीसीएस अधिकारियों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। अजय कुमार त्रिपाठी को शाहजहांपुर का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। सौरभ कुमार पांडेय को संभल का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है। पूनम निगम को लोक सेवा आयोग प्रयागराज में उप सचिव बनाया गया है, जबकि सुशीला को अपर आयुक्त कानपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
|क्र.
|IAS अधिकारी
|पद
|1.
|प्रेरणा शर्मा
|विशेष सचिव उद्योग, अपर सीईओ इन्वेस्ट यूपी
|2.
|देवी प्रसाद पाल
|मुख्य विकास अधिकारी (CDO), चित्रकूट
|3.
|टी.के. शिबु
|शिबु- विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के साथ विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (अतिरिक्त प्रभार)
|4.
|देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा
|विशेष सचिव रेशम व निदेशक रेशम (अतिरिक्त प्रभार)
|5.
|राजेश कुमार
|चित्रकूट CDO का तबादला निरस्त करते हुए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
|क्र.
|PCS अधिकारी
|पद
|1.
|अजय कुमार त्रिपाठी
|अपर नगर आयुक्त, शाहजहांपुर
|2.
|सौरभ कुमार पांडेय
|अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), संभल
|3.
|पूनम निगम
|उप सचिव, लोक सेवा आयोग प्रयागराज
|4.
|सुशीला
|अपर आयुक्त, कानपुर मंडल
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग