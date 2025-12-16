यमुना एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां भिड़ीं, 4 जिंदा जले, सौ जख़्मी; 5 बसों और दो कारों में लगी भीषण आग

यमुना एक्सप्रेस-वे पर कोहरे के चलते गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। टकराते ही गाड़ियों में आग लग गई। सोर्स:ANI
मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। थाना बलदेव क्षेत्र में माइल स्टोन 127 के पास सुबह करीब 4 बजे घने कोहरे के बीच कई वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग भड़क उठी। हादसे में 5 बसें और 2 कारें आग की चपेट में आ गईं। जिला प्रशासन के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। पास के गांव में रहने वाले लोग धमाके जैसी तेज आवाज सुनकर मौके की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर के बाद आग की लपटें उठने लगीं। अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य में हाथ बंटाया और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। करीब 20 एंबुलेंस की मदद से 100 से 150 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड, NHAI और SDRF की टीमें आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य में जुट गईं। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और कोहरे को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन स्थित पर नजर बनाए हुए हैं।
