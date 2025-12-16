यमुना एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां भिड़ीं, 4 जिंदा जले, सौ जख़्मी; 5 बसों और दो कारों में लगी भीषण आग

मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। थाना बलदेव क्षेत्र में माइल स्टोन 127 के पास सुबह करीब 4 बजे घने कोहरे के बीच कई वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग भड़क उठी। हादसे में 5 बसें और 2 कारें आग की चपेट में आ गईं। जिला प्रशासन के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।