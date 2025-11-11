दिल्ली धमाके के बाद संभल में हाई अलर्ट, रातभर चला चेकिंग अभियान; भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बढ़ी पेट्रोलिंग

डीएम डॉ. पैंसिया ने बताया कि शासन के निर्देश पर संभल के सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। छोटे व्यापारिक क्षेत्रों से लेकर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र विशेष निगरानी में रखे गए हैं, जहां मजिस्ट्रेटों को भी तैनात किया गया है। डीएम के अनुसार, सुरक्षा प्रबंधन का उद्देश्य न सिर्फ उपद्रवी तत्वों को रोकना है बल्कि आम जनता में प्रशासन और पुलिस के प्रति भरोसा और सुरक्षा की भावना को मजबूत बनाए रखना भी है।