दिल्ली धमाके के बाद संभल में हाई अलर्ट, रातभर चला चेकिंग अभियान; भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बढ़ी पेट्रोलिंग

दिल्ली धमाके के बाद संभल में हाई अलर्ट | Image Source - 'X' @sambhalpolice
Delhi blast sambhal high alert: दिल्ली में लाल किले से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया है। सोमवार देर रात करीब 1 बजे से जिलेभर में हाई अलर्ट लागू करते हुए मुख्य मार्गों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया।
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई स्वयं सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। 24 नवंबर 2024 की घटना की पहली बरसी को देखते हुए BNSS की धारा 163 लागू करते हुए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
डीएम डॉ. पैंसिया ने बताया कि शासन के निर्देश पर संभल के सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। छोटे व्यापारिक क्षेत्रों से लेकर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र विशेष निगरानी में रखे गए हैं, जहां मजिस्ट्रेटों को भी तैनात किया गया है। डीएम के अनुसार, सुरक्षा प्रबंधन का उद्देश्य न सिर्फ उपद्रवी तत्वों को रोकना है बल्कि आम जनता में प्रशासन और पुलिस के प्रति भरोसा और सुरक्षा की भावना को मजबूत बनाए रखना भी है।
एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पिछले वर्ष संभल में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद संभल कल्कि त्रिनेत्र समिति प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरे अभी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। पुलिस तकनीकी टीम इनके नियमित ऑडिट कर रही है, ताकि हर फ्रेम स्पष्ट रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय पर कैद किया जा सके। हाई अलर्ट के दौरान इन कैमरों की निगरानी और तेज कर दी गई है, जिससे पुलिस को रीयल-टाइम इनपुट मिल रहा है।
हाई अलर्ट की इस कार्रवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, आईपीएस आलोक भाटी और कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भीड़भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया। निर्देश दिए गए कि किसी भी सूचना को हल्के में न लिया जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
