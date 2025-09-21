‘अखिलेश यादव को इलाज की जरूरत, मैं नहीं चाहता वह आगरा आएं’: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मौर्य ने कहा ये सभी नेता 'मुंगेरीलाल के सपने' देख रहे हैं। जनता जानती है कि इनका सत्ता में लौटना संभव नहीं है। इस दौरान हाल ही में घोषित GST संशोधन को 'क्रांतिकारी कदम' बताते हुए उन्होंने कहा कि 22 सितंबर तक संशोधित GST लागू कर दिया जाएगा। जिससे आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा। यह महंगाई को नियंत्रित करने और जनता को राहत देने की दिशा में ठोस कदम है।