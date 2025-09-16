खून-पसीना एक कर पिता ने जोड़ी 13 लाख की रकम; मोबाइल से बेटे ने किया कांड, आपका ‘लाल’ तो नहीं कर रहा गलती?

UP Crime: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कक्षा 6 के छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र अपने पिता की 13 लाख रुपये की रकम को ऑनलाइन गेम में गंवा चुका था।
पूरा मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के धनुवासाड़ गांव का बताया जा रहा है। कक्षा 6 के छात्र यश कुमार के पिता सुरेश कुमार पुताई का काम करते हैं। 2 साल पहले उन्होंने एक जमीन को बेचा था। जमीन बेचकर उन्हें 13 लाख रुपये की रकम मिली। जिसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया। सोमवार को सुरेश कुमार यूनियन बैंक की बिजनौर शाखा में पासबुक अपडेट करवाने पहुंचे। इस दौरान उन्हें पता चला की खाते में 13 लाख रुपये तो है ही नहीं।
सुरेश कुमार ने जब घर पर बेटे से पूछताछ की तो उन्हें पता चला की उनका बेटा 13 लाख रुपये की रकम ऑनलाइन गेम खेलकर गंवा चुका है। इस पर सुरेश कुमार ने बेटे को डांटा साथ ही आइंदा ऐसा ना करने के लिए भी समझाया। सुरेश कुमार को बेटे यश के ट्यूशन टीचर ने भी कहा कि वह यश को समझाएंगे, लेकिन इससे पहले ही यश ने पंखे से लटकर सुसाइड कर ली।
बच्चे को पंखे से लटका देख उसके परिजन फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर्स ने यश को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गांव में घटना की वजह से मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि अपने मां-बाप का यश इकलौता बेटा था। बेटे की मौत की खबर सुन परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।