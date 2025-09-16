खून-पसीना एक कर पिता ने जोड़ी 13 लाख की रकम; मोबाइल से बेटे ने किया कांड, आपका ‘लाल’ तो नहीं कर रहा गलती?

पूरा मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के धनुवासाड़ गांव का बताया जा रहा है। कक्षा 6 के छात्र यश कुमार के पिता सुरेश कुमार पुताई का काम करते हैं। 2 साल पहले उन्होंने एक जमीन को बेचा था। जमीन बेचकर उन्हें 13 लाख रुपये की रकम मिली। जिसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया। सोमवार को सुरेश कुमार यूनियन बैंक की बिजनौर शाखा में पासबुक अपडेट करवाने पहुंचे। इस दौरान उन्हें पता चला की खाते में 13 लाख रुपये तो है ही नहीं।