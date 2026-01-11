मम्मी-पापा मुझे…प्यार के लिए ‘अनारकली’ बनी गर्लफ्रेंड, वंदे भारत के सामने कुद प्रेमी संग दी जान

सूर्यकांत नीलमथा इलाके में अपनी पत्नी सविताकांत और बेटे कृष्णकांत के साथ रहता था। वह सदर स्थित एक निजी कंपनी में फील्ड वर्कर था। उसी ऑफिस में दीपाली कैशियर के पद पर काम करती थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच पिछले छह महीने से प्रेम संबंध चल रहा था। दीपाली का परिवार सुशांत गोल्फ सिटी के अर्जुनगंज ग्राम शाहखेड़ा में रहता है।