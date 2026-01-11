लखनऊ में ऋतेश्वर महाराज का बड़ा बयान, बाबरी मस्जिद पर टिप्पणी, हिन्दू राष्ट्र और शिक्षा नीति पर प्रहार

लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ऋतेश्वर महाराज ने ब्रिटिश काल की शिक्षा नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत को ज्ञान नहीं, बल्कि मानसिक दासता दी। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति, इतिहास और आत्मबोध से छात्रों को काटने का कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था में रोजगार तो है, लेकिन राष्ट्रबोध और चरित्र निर्माण का अभाव है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे वैचारिक गुलामी को त्यागकर स्वदेशी दृष्टिकोण अपनाएं और भारत की आत्मा को समझें।