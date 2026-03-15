Lucknow Sarafa Market: सोना 1.63 लाख पार, नए रेट जारी होते ही बाजार में बढ़ी हलचल

सोने-चांदी के दाम में हलचल (फोटो सोर्स : Sarafa Market WhatsApp News Group)
Lucknow Sarafa Market Gold and Silver Prices : राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों को लेकर नई दरें जारी की गई हैं। Sarafa Association की ओर से जारी दरों के अनुसार सोने और चांदी के आभूषणों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू मांग के आधार पर समय-समय पर इन दरों में बदलाव होता रहता है। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार ग्राहक के लिए 10 ग्राम सोने की बिक्री दर (सेल रेट) तय की गई है। हालांकि इन दरों पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग शुल्क अलग से जोड़े जाएंगे। व्यापारियों ने बताया कि ग्राहकों को आभूषण खरीदते समय इन अतिरिक्त शुल्कों का भी ध्यान रखना चाहिए।
सर्राफा बाजार में जारी नई दरों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,63,100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत 1,49,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रखी गई है, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 1,24,100 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया है। व्यापारियों का कहना है कि शुद्धता के आधार पर सोने की कीमतों में अंतर होता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का अधिक उपयोग किया जाता है।
सोने के साथ-साथ चांदी के आभूषणों की कीमत भी घोषित की गई है। सराफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी के आभूषणों का भाव 2,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बताया गया है। चांदी के दामों में भी बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार उतार-चढ़ाव देखा जाता है। हाल के दिनों में निवेश और आभूषण दोनों ही क्षेत्रों में चांदी की मांग बढ़ने के कारण इसके दामों में हल्की तेजी देखी जा रही है।
इस संबंध में Vinod Maheshwari, जो लखनऊ के Chowk Sarafa Bazaar के प्रमुख सराफा व्यापारी हैं, ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के भाव में होने वाले बदलाव का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ता है। इसी आधार पर स्थानीय स्तर पर दरें तय की जाती हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों और शादी के मौसम में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। वहीं जब मांग कम होती है तो बाजार में कीमतें स्थिर या थोड़ी कम भी हो सकती हैं।
वहीं Pradeep Agrawal, जो Aminabad Market के सराफा व्यापारी हैं, ने बताया कि पिछले कुछ समय से सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लोग अब आभूषण खरीदते समय गुणवत्ता और हॉलमार्किंग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। सरकार की ओर से हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद ग्राहकों में जागरूकता भी बढ़ी है।
व्यापारियों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि आभूषण खरीदते समय हॉलमार्किंग की जांच जरूर करें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण होता है और इससे ग्राहकों को सही गुणवत्ता का भरोसा मिलता है। इसके अलावा ग्राहकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने के आभूषणों की कीमत में मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से जोड़े जाते हैं। इसलिए अंतिम बिल तय करते समय इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी होता है।
सराफा बाजार के जानकारों का कहना है कि सोना केवल आभूषण के रूप में ही नहीं बल्कि निवेश के रूप में भी काफी लोकप्रिय है। अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों में लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। इसी वजह से जब भी वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो सोने की मांग और कीमत दोनों में वृद्धि देखने को मिलती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भी सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग जैसे कई कारक इनकी कीमतों को प्रभावित करते हैं। लखनऊ के सर्राफा बाजार में जारी नई दरों के बाद ग्राहकों और व्यापारियों की नजर अब आने वाले दिनों के बाजार रुझानों पर टिकी हुई है। सर्राफा बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि वैश्विक बाजार में तेजी बनी रहती है तो स्थानीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
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