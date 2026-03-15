Lucknow Sarafa Market: सोना 1.63 लाख पार, नए रेट जारी होते ही बाजार में बढ़ी हलचल

Lucknow Sarafa Market Gold and Silver Prices : राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों को लेकर नई दरें जारी की गई हैं। Sarafa Association की ओर से जारी दरों के अनुसार सोने और चांदी के आभूषणों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू मांग के आधार पर समय-समय पर इन दरों में बदलाव होता रहता है। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार ग्राहक के लिए 10 ग्राम सोने की बिक्री दर (सेल रेट) तय की गई है। हालांकि इन दरों पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग शुल्क अलग से जोड़े जाएंगे। व्यापारियों ने बताया कि ग्राहकों को आभूषण खरीदते समय इन अतिरिक्त शुल्कों का भी ध्यान रखना चाहिए।

