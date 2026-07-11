भारतीय बाजार में Motorola ला रहा है नया स्मार्टफोन! लॉन्च डेट से लेकर फीचर्स तक, जानिए पूरी डिटेल्स

Motorola Edge 70 Max: मोटोरोला (Motorola) भारतीय बाजार में अपनी एज (Edge) सीरीज का नया प्रीमियम स्मार्टफोन मोटोराला एज (Motorola Edge 70 Max) लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। नया स्मार्टफोन पहले के Edge मॉडल्स से अलग डिजाइन के साथ आएगा। इसमें कर्व्ड डिस्प्ले की जगह फ्लैट-फ्रेम डिजाइन और बेहद पतले बेजेल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर, हाई-रिजॉल्यूशन डिस्प्ले और मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे।