नया फोन खरीदने की कर रहे हैं तैयारी? Samsung, Vivo और Poco की नई कीमतें जानकर बदल सकता है प्लान

Smartphone Price Hike Update: लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब स्मार्टफोन बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मोबाइल खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सैमसंग (Samsung), वीवो (Vivo) और पोको (Poco) ने अपने कई लोकप्रिय स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। खास बात यह है कि Vivo ने इसी महीने दूसरी बार अपने फोन महंगे किए हैं। उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि मेमोरी चिप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत के चलते कंपनियों ने कीमतों में इजाफा किया है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है।