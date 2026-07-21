Samsung Galaxy Card Rewards: रोजमर्रा के खर्च पर मिलेगा रिवॉर्ड का फायदा! सैमसंग के गैलेक्सी कार्ड में क्या है ऑफर

सैमसंग गैलेक्सी कार्ड को वर्चुअल और प्रीमियम मेटल फिजिकल कार्ड, दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्ड के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया 22 जुलाई 2026 से शुरू होगी। वहीं, पात्र ग्राहकों के लिए 21 जुलाई से अर्ली एक्सेस प्रोग्राम के तहत आवेदन शुरू हो चुके हैं। कंपनी नए कार्डधारकों के लिए सीमित समय का वेलकम ऑफर भी दे रही है। इसके तहत शुरुआती 90 दिनों के भीतर तय खर्च की शर्त पूरी करने पर 200 डॉलर का कैश रिवॉर्ड मिलेगा।