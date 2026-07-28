boAt ने लॉन्च की नई Kid Series, 4G स्मार्टवॉच और वायरलेस हेडफोन पेश

किड सीरीज का प्रमुख प्रोडक्ट Sailor Nav 4G स्मार्टवॉच है जिसकी कीमत 6,499 रुपये रखी गई है। यह फेयरी पिंक और स्काई ब्लू रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।स्मार्टवॉच में रियल-टाइम Google Maps ट्रैकिंग दी गई है जिससे माता-पिता बच्चे की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। इसमें 5-पॉइंट सैटेलाइट पोजिशनिंग के साथ जियो-फेंसिंग फीचर भी मिलता है। इसकी मदद से सुरक्षित क्षेत्र तय किए जा सकते हैं और बच्चा उस क्षेत्र में आने या बाहर जाने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता है।