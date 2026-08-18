Tata Sons की सालाना बैठक को इतिहास में पहली बार टालना पड़ा, कोरम पूरा न होना बताया जा रहा कारण

एजीएम का टलना इसलिए भी अहम है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एन चंद्रशेखरन ने फरवरी 2027 में अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा चेयरमैन बनने की कोशिश नहीं करने का फैसला किया था। ऐसे में टाटा संस के सामने अब नए चेयरमैन की तलाश एक बड़ा मुद्दा बन गई है। टाटा ट्रस्ट्स ने नए चेयरमैन के चयन के लिए एक कमेटी भी बनाई है। टाटा संस के नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है, जब टाटा समूह के सामने एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और संभावित टाटा संस लिस्टिंग जैसे कई बड़े कारोबारी मुद्दे भी हैं। इसलिए एजीएम का टलना महज एक औपचारिक प्रक्रिया का रुकना नहीं माना जा रहा है। इससे समूह के कॉरपोरेट गवर्नेंस और नेतृत्व बदलाव पर भी नजरें टिक गई हैं।