Shiprocket IPO Listing: 35% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद आई अच्छी खरीदारी, करीब 9% उछल गया शेयर, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Shiprocket के शेयरों ने शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत की है। बुधवार, 19 अगस्त को कंपनी के शेयर NSE पर 131 रुपये और BSE पर 129.50 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए। यानी 97 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले निवेशकों को लिस्टिंग पर करीब 34 से 35 फीसदी का फायदा मिला है। लिस्टिंग के बाद भी इस शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सुबह 10 बजकर 34 मिनट पर बीएसई पर यह शेयर 8.57 फीसदी की बढ़त के साथ 140.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह आईपीओ में पैसा लगाने वालों को 44.95 फीसदी का फायदा होता दिखाई दिया।