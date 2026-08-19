अब PNG पर सरकार का पूरा फोकस, 1 सितंबर से लागू होने जा रही नई योजना

सरकार नए PNG कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी आसान करने जा रही है। इसके लिए एक एकीकृत PNG पंजीकरण पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा, यानी लोगों को कनेक्शन के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने की जरूरत कम होगी। आवेदन करने के बाद लोग इसी पोर्टल के जरिए अपने कनेक्शन का स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकेंगे। सरकार के मुताबिक, ये कदम देश में PNG का इस्तेमाल बढ़ाने की बड़ी योजना का हिस्सा हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद LPG की सप्लाई पर असर पड़ा था, जिससे घरेलू स्तर पर सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर परेशानी बढ़ी। ऐसे में सरकार PNG को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है।