Nifty 50 लगातार 7वें सेशन में लाल निशान पर हुआ बंद, अच्छे घरेलू संकेतों के बाद भी क्यों आ रही है गिरावट?

बुधवार को सेंसेक्स के बंद होने के समय ब्रेंट क्रूड का भाव 1% से ज्यादा चढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर लंबे समय तक कच्चा तेल महंगा रहता है तो भारत के आयात का बिल बढ़ेगा। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा और चालू खाता घाटा यानी CAD पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा रुपये की कमजोरी भी बाजार के लिए चिंता का कारण बन सकती है। बुधवार को रुपया जुलाई के अंत के बाद अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में रुपया 95.7525 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि पिछले सत्र में यह 95.68 के स्तर पर था।