Ladli Behna Yojana में 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में आज आएंगे 1750 रुपये, इस तरह चेक कर सकते हैं पेमेंट स्टेटस

Ladli Behna 39th Installment: मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए आज का दिन खास है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार, 19 अगस्त को मैहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार महिलाओं के बैंक खाते में सामान्य मासिक सहायता के साथ रक्षाबंधन की अतिरिक्त राशि भी भेजी जाएगी। सरकार इस किस्त के तहत पात्र महिलाओं के खातों में कुल 2,148 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करेगी। हर पात्र महिला को नियमित किस्त के तौर पर 1,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आने वाले त्योहार रक्षाबंधन को देखते हुए 250 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस अतिरिक्त राशि पर सरकार करीब 312.83 करोड़ रुपये खर्च करेगी।