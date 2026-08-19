Gold ETF ने 1 साल में दिया 50% से ज्यादा रिटर्न, लेकिन पिछले 3 महीने की अवधि में बदल गया गेम, देखिए टॉप-5 की लिस्ट

गोल्ड ETF ने शार्ट टर्म के लिए निवेशकों को निराश किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादातर गोल्ड ETF ने 51 फीसदी से 54 फीसदी के बीच रिटर्न दिया है। इनमें आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड ETF सबसे आगे रहा, जिसका रिटर्न 53.25 फीसदी था। इसके बाद क्वांटम गोल्ड ETF और यूटीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोनों ने 53.18 फीसदी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने 53.14 फीसदी और कोटक गोल्ड ETF ने 53.05 फीसदी रिटर्न दिया। ये पांचों ईटीएफ रिटर्न के मामले में टॉप-5 में शामिल रहे। सबसे कम रिटर्न जिरोधा गोल्ड ETF का रहा, जो 51.84 फीसदी था।