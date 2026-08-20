Home Loan Interest Rates: 7% की शुरुआती ब्याज दर पर ऑफर हो रहा होम लोन, जानिए सरकारी और प्राइवेट बैंकों की रेट लिस्ट

होम लोन पर 7% की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर हो रही है। (PC: AI)
Cheapest Home Loan: घर खरीदते समय अक्सर लोग प्रॉपर्टी की कीमत, डाउन पेमेंट और EMI पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन होम लोन की ब्याज दर को हल्के में लेना जेब पर भारी पड़ सकता है। ब्याज दर में सिर्फ 1 फीसदी का अंतर भी 20 से 30 साल के लंबे लोन में लाखों रुपये का फर्क पैदा कर सकता है। यही वजह है कि घर खरीदने से पहले अलग-अलग बैंकों की होम लोन रेट्स की तुलना करना फायदेमंद रहता है।
अगर आप 50 लाख रुपये का फिक्स्ड रेट होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं और ब्याज दर 7% की जगह 8% है, तो कुल ब्याज भुगतान करीब 12.32 लाख रुपये ज्यादा हो सकता है। यानी ब्याज दर का छोटा सा फर्क भी लंबी अवधि में बड़ा खेल कर सकता है।
19 अगस्त 2026 तक के पैसाबाजार के आंकड़ों के मुताबिक, 30 लाख रुपये से ज्यादा और 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे कम शुरुआती ब्याज दर 7% ऑफर कर रहे हैं। वहीं, प्राइवेट बैंकों की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक की शुरुआती ब्याज दर 7.25% है। इसके बाद फेडरल बैंक 7.35% की शुरुआती दर के साथ दूसरे स्थान पर है।
हालांकि, यहां एक बात जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि बैंक द्वारा ऑफर की जा रही शुरूआती ब्याज दर पर हर ग्राहक को लोन मिल जाए। आपकी वास्तविक ब्याज दर क्रेडिट स्कोर, इनकम, नौकरी और दूसरे कई फैक्टर्स पर निर्भर कर सकती है।
|बैंक
|30 लाख से 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दर
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|7.20% से 9.00%
|बैंक ऑफ इंडिया
|7.10% से 10.00%
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|7.00% से 9.90%
|केनरा बैंक
|7.20% से 10.00%
|सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
|7.00% से 9.15%
|इंडियन बैंक
|7.15% से 9.55%
|इंडियन ओवरसीज बैंक
|7.20% से शुरुआत
|पंजाब एंड सिंध बैंक
|7.35% से 10.75%
|पंजाब नेशनल बैंक
|7.25% से 9.20%
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|7.25% से 9.05%
|यूको बैंक
|7.15% से 9.25%
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|7.15% से 9.60%
|बैंक
|30 लाख से 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दर
|एक्सिस बैंक
|8.00% से 11.90%
|बंधन बैंक
|8.55% से 13.52%
|सिटी यूनियन बैंक
|8.50% से 10.00%
|सीएसबी बैंक
|8.30% से आगे
|फेडरल बैंक
|7.35% से 10.00%
|एचडीएफसी बैंक
|7.75% से शुरुआत
|एचएसबीसी बैंक
|7.45% से शुरुआत
|आईसीआईसीआई बैंक
|7.50% से शुरुआत
|कर्नाटक बैंक
|7.48% से 11.80%
|करूर वैश्य बैंक
|8.50% से 10.65%
|कोटक महिंद्रा बैंक
|7.60% से शुरुआत
|आरबीएल बैंक
|9.00% से शुरुआत
|साउथ इंडियन बैंक
|7.25% से शुरुआत
|तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक
|7.90% से 9.30%
बैंक लोन देते समय आपका क्रेडिट स्कोर, इनकम, नौकरी या बिजनेस प्रोफाइल, लोन की रकम, चुकाने की अवधि और पहले से चल रहे कर्ज जैसी कई चारी चीजों को देखता है। इसी आधार पर आपको मिलने वाली ब्याज दर तय हो सकती है। इसलिए होम लोन लेने से पहले सिर्फ शुरुआती ब्याज दर देखकर फैसला न करें। बैंक से अपनी प्रोफाइल के आधार पर मिलने वाली वास्तविक दर पूछें और दूसरे बैंकों से उसका मिलान करें।
होम लोन में आपका क्रेडिट स्कोर काफी अहम भूमिका निभाता है। बैंक इसे देखकर अंदाजा लगाता है कि आपने पहले लिए गए कर्ज और क्रेडिट कार्ड के भुगतान कितनी जिम्मेदारी से किए हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर कम ब्याज दर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं, कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले ग्राहकों को बैंक ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर सकता है या लोन की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए घर खरीदने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांच लेनी चाहिए।
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