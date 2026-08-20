Home Loan Interest Rates: 7% की शुरुआती ब्याज दर पर ऑफर हो रहा होम लोन, जानिए सरकारी और प्राइवेट बैंकों की रेट लिस्ट

Cheapest Home Loan: घर खरीदते समय अक्सर लोग प्रॉपर्टी की कीमत, डाउन पेमेंट और EMI पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन होम लोन की ब्याज दर को हल्के में लेना जेब पर भारी पड़ सकता है। ब्याज दर में सिर्फ 1 फीसदी का अंतर भी 20 से 30 साल के लंबे लोन में लाखों रुपये का फर्क पैदा कर सकता है। यही वजह है कि घर खरीदने से पहले अलग-अलग बैंकों की होम लोन रेट्स की तुलना करना फायदेमंद रहता है।