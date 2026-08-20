20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Home Loan Interest Rates: 7% की शुरुआती ब्याज दर पर ऑफर हो रहा होम लोन, जानिए सरकारी और प्राइवेट बैंकों की रेट लिस्ट

Bank of Maharashtra Home Loan Rate: घर खरीदने वालों के लिए होम लोन की ब्याज दर का चुनाव बेहद अहम है। 30 लाख से 75 लाख रुपये तक के लोन में सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआती दर 7% है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Aug 20, 2026

Home Loan Calculator

होम लोन पर 7% की न्यूनतम ब्याज दर ऑफर हो रही है। (PC: AI)

Cheapest Home Loan: घर खरीदते समय अक्सर लोग प्रॉपर्टी की कीमत, डाउन पेमेंट और EMI पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन होम लोन की ब्याज दर को हल्के में लेना जेब पर भारी पड़ सकता है। ब्याज दर में सिर्फ 1 फीसदी का अंतर भी 20 से 30 साल के लंबे लोन में लाखों रुपये का फर्क पैदा कर सकता है। यही वजह है कि घर खरीदने से पहले अलग-अलग बैंकों की होम लोन रेट्स की तुलना करना फायदेमंद रहता है।

अगर आप 50 लाख रुपये का फिक्स्ड रेट होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं और ब्याज दर 7% की जगह 8% है, तो कुल ब्याज भुगतान करीब 12.32 लाख रुपये ज्यादा हो सकता है। यानी ब्याज दर का छोटा सा फर्क भी लंबी अवधि में बड़ा खेल कर सकता है।

कहां मिल रही सबसे कम रेट?

19 अगस्त 2026 तक के पैसाबाजार के आंकड़ों के मुताबिक, 30 लाख रुपये से ज्यादा और 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे कम शुरुआती ब्याज दर 7% ऑफर कर रहे हैं। वहीं, प्राइवेट बैंकों की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक की शुरुआती ब्याज दर 7.25% है। इसके बाद फेडरल बैंक 7.35% की शुरुआती दर के साथ दूसरे स्थान पर है।

हालांकि, यहां एक बात जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि बैंक द्वारा ऑफर की जा रही शुरूआती ब्याज दर पर हर ग्राहक को लोन मिल जाए। आपकी वास्तविक ब्याज दर क्रेडिट स्कोर, इनकम, नौकरी और दूसरे कई फैक्टर्स पर निर्भर कर सकती है।

सरकारी बैंकों में होम लोन पर ब्याज दर

बैंक30 लाख से 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दर
बैंक ऑफ बड़ौदा7.20% से 9.00%
बैंक ऑफ इंडिया7.10% से 10.00%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र7.00% से 9.90%
केनरा बैंक7.20% से 10.00%
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया7.00% से 9.15%
इंडियन बैंक7.15% से 9.55%
इंडियन ओवरसीज बैंक7.20% से शुरुआत
पंजाब एंड सिंध बैंक7.35% से 10.75%
पंजाब नेशनल बैंक7.25% से 9.20%
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया7.25% से 9.05%
यूको बैंक7.15% से 9.25%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया7.15% से 9.60%
सोर्स- पैसा बाजार

प्राइवेट बैंकों में होम लोन पर ब्याज दरें

बैंक30 लाख से 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दर
एक्सिस बैंक8.00% से 11.90%
बंधन बैंक8.55% से 13.52%
सिटी यूनियन बैंक8.50% से 10.00%
सीएसबी बैंक8.30% से आगे
फेडरल बैंक7.35% से 10.00%
एचडीएफसी बैंक7.75% से शुरुआत
एचएसबीसी बैंक7.45% से शुरुआत
आईसीआईसीआई बैंक7.50% से शुरुआत
कर्नाटक बैंक7.48% से 11.80%
करूर वैश्य बैंक8.50% से 10.65%
कोटक महिंद्रा बैंक7.60% से शुरुआत
आरबीएल बैंक9.00% से शुरुआत
साउथ इंडियन बैंक7.25% से शुरुआत
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक7.90% से 9.30%
सोर्स- पैसा बाजार

बैंक से पूछें आपको क्या ऑफर होगी रेट

बैंक लोन देते समय आपका क्रेडिट स्कोर, इनकम, नौकरी या बिजनेस प्रोफाइल, लोन की रकम, चुकाने की अवधि और पहले से चल रहे कर्ज जैसी कई चारी चीजों को देखता है। इसी आधार पर आपको मिलने वाली ब्याज दर तय हो सकती है। इसलिए होम लोन लेने से पहले सिर्फ शुरुआती ब्याज दर देखकर फैसला न करें। बैंक से अपनी प्रोफाइल के आधार पर मिलने वाली वास्तविक दर पूछें और दूसरे बैंकों से उसका मिलान करें।

अच्छा क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है?

होम लोन में आपका क्रेडिट स्कोर काफी अहम भूमिका निभाता है। बैंक इसे देखकर अंदाजा लगाता है कि आपने पहले लिए गए कर्ज और क्रेडिट कार्ड के भुगतान कितनी जिम्मेदारी से किए हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर कम ब्याज दर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं, कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले ग्राहकों को बैंक ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर सकता है या लोन की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए घर खरीदने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांच लेनी चाहिए।

Post Office की 1,2,3 और 5 साल की FD में 4 लाख रुपये डालें तो कितना मिलेगा ब्याज, समझिए कैलकुलेशन

ये भी पढ़ें
Post Office FD Calculator

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Updated on:

20 Aug 2026 06:19 pm

Published on:

20 Aug 2026 06:14 pm

Hindi News / Business / Home Loan Interest Rates: 7% की शुरुआती ब्याज दर पर ऑफर हो रहा होम लोन, जानिए सरकारी और प्राइवेट बैंकों की रेट लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Investment Tips: डूबते बाजार में SIP बंद करने का मन करता है? जानिए कैसे गिरते बाजार में भी जारी रख सकते है निवेश

sip investment
कारोबार

Tax On Gold: पुराने सोने के गहने बेचकर नए खरीदें तो भी लग सकता है टैक्स, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करके बचा सकते हैं पैसा, जानिए नियम

Gold Price Today
कारोबार

Top Gainers & Losers on 20 Aug: बलरामपुर चीनी मिल्स, नेटवेब टेक और मुथूट फाइनेंस समेत इन शेयरों में आई 18% तक की तेजी, जानिए कौन से स्टॉक्स टूटे

Share Market
कारोबार

ITR भरने के बाद भी किन गलतियों पर आते हैं इनकम टैक्स के नोटिस? जानिए कैसे दें जवाब

Income Tax Notice
कारोबार

Student Term Plan: 18 साल की उम्र वालों को भी टर्म इंश्योरेंस बेच रही कंपनियां, जानिए क्या हैं इसके फायदे और कब खरीदें

Student Term Plan
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.